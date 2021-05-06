Son dakika: Mersin'de, takla atan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
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Son dakika: Mersin'de, takla atan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Son dakika: Mersin'de, takla atan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Atike CEYLAN KAÇAR - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... MERSİN'in Silifke ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mersin- Antalya karayolu Boğsak köyü yakınlarında meydana geldi. Enes Taş yönetimindeki 06 BOV 709 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücü Taş ve yanındaki 2'si çocuk 3 kişiyi Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 4 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


Son dakika: Mersin'de, takla atan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Son dakika: Mersin'de, takla atan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Son dakika: Mersin'de, takla atan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Son dakika: Mersin'de, takla atan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Son dakika: Mersin'de, takla atan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atike CEYLAN KAÇAR

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