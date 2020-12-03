Polis memuru inşaat halindeki evinde ölü bulundu
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Polis memuru inşaat halindeki evinde ölü bulundu

03.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:22
Polis memuru inşaat halindeki evinde ölü bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde görevli 45 yaşındaki polis memuru Akif Işık, inşaat halindeki evinde ölü bulundu.

Tarsus Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görev yapan evli ve 2 çocuk babası Işık, Çamlıyayla ilçesi Çayırerkenliği Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki evinde hayatını kaybetti.

ARKADAŞININ İFADESİNE BAŞVURULDU

Olay yerine gelen polis ekipleri, Işık'ın yanında bulunan arkadaşı Ü.U'nun ifadesine başvurdu. Işık'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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