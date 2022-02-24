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Son Dakika | Mersin'de meyve seralarından hırsızlık iddiasına 2 gözaltı

AA, İbrahim Polat - Güncel
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Son Dakika | Mersin'de meyve seralarından hırsızlık iddiasına 2 gözaltı

Son dakika haberi... Mersin'in Anamur ilçesinde, seralardan 550 kilogram muz ve 60 avokado çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

ANAMUR, MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, seralardan 550 kilogram muz ve 60 avokado çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Mahallesi'nde seralardan 550 kilogram muz ve 60 avokado çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler C.T. ve E.S, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

AA / İbrahim Polat - Güncel

Anamur, Mersin, Güncel, Haberler

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