Son dakika... Mersin Aydıncık'taki orman yangını ikinci gününde (3)
Son dakika haberine göre ANTALYA KARA YOLU KAPANDIMersin'in Silifke ilçesinin İmamuşağı Mahallesi'nde bulunan Boğsak Koyu'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle Mersin-Antalya kara yolu araç trafiğine kapandı.
ANTALYA KARA YOLU KAPANDI
Mersin'in Silifke ilçesinin İmamuşağı Mahallesi'nde bulunan Boğsak Koyu'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle Mersin-Antalya kara yolu araç trafiğine kapandı. Silifke ilçesinden itibaren kapanan kara yoluna alternatif olarak bilinen Aydıncık-Gülnar kara yolunda da bu bölgedeki yangınlar nedeniyle ulaşım durdu. Sahildeki kara yolunda duran araç sürücüleri de ormanlık alandan yükselen dumanları korkuyla izledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan