Son dakika... Mersin Aydıncık'taki orman yangını ikinci gününde (3)
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Son dakika... Mersin Aydıncık'taki orman yangını ikinci gününde (3)

Son dakika... Mersin Aydıncık'taki orman yangını ikinci gününde (3)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre ANTALYA KARA YOLU KAPANDIMersin'in Silifke ilçesinin İmamuşağı Mahallesi'nde bulunan Boğsak Koyu'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle Mersin-Antalya kara yolu araç trafiğine kapandı.

ANTALYA KARA YOLU KAPANDI

Mersin'in Silifke ilçesinin İmamuşağı Mahallesi'nde bulunan Boğsak Koyu'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle Mersin-Antalya kara yolu araç trafiğine kapandı. Silifke ilçesinden itibaren kapanan kara yoluna alternatif olarak bilinen Aydıncık-Gülnar kara yolunda da bu bölgedeki yangınlar nedeniyle ulaşım durdu. Sahildeki kara yolunda duran araç sürücüleri de ormanlık alandan yükselen dumanları korkuyla izledi.


Son dakika... Mersin Aydıncık'taki orman yangını ikinci gününde (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan

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