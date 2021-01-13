AK Partili Aydın Pehlivan Menemen Belediye Başkan Vekilli oldu

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından 4 tur yapılan oylama sonucu başkan vekili seçilememişti. Millet İttifakı'nın adayı Deniz Karakurt kurayı kazanan isim olurken, Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan bu duruma itiraz etti. Kura iptal edilirken arapsaçına dönen süreç sonunda Pehlivan Menemen Belediye Başkan Vekili oldu.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından Aksoy'dan boşalan koltuk için Menemen Meclisinde yer alan Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'ndan birer aday çıkmıştı. Meclis üyelerinin katılımı ile Menemen Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seçimlerde ilk 2 turda çoğunluk sağlanamazken, 3 ve 4'ncü turlarda oylamada eşitlik çıkması sonucu seçim kuraya kalmıştı.

KURA ÇEKİMİNİ MİLLET İTTİFAKI ADAYI KAZANMIŞTI

Gerçekleştirilen kura sonucunda Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt, Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan'ın da isminin bulunduğu kuradan çıkan isim olarak Menemen Belediyesinde yeni başkan vekili olmuştu. Karakurt'un seçimi kura ile kazması sonrası, Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan İzmir 2'nci İdare Mahkemesine giderek seçime itiraz etti.

MAKEME KURA ÇEKİMİNİ İPTAL ETTİ

İzmir 2'nci İdare Mahkemesinin CHP'li Deniz Karakurt'un kura ile kazandığı Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği seçimini iptal etmesinin ardından, CHP Menemen de kararın durulması yönünde dava açmış ancak mahkemeden çıkan ara karardan olumsuz cevap almıştı. İzmir Valiliği, İzmir 2'nci İdare Mahkemesinin verdiği karara uyarak Menemen seçimlerinde kuranın yenilenmesine karar vermişti. Kura çekiminin yapıldığı meclis oturumu, CHP'li ve İYİ Parti'li üyelerin toplantıya katılmaması nedeniyle bugüne ertelenmişti.

AYDIN PEHLİVAN VEKİL OLARAK BELİRLENDİ

Arapsaçına dönen kura çekimi bugün yeniden yapıldı. Kuradan Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan'ın adı çıktı. Böylece Aydın,Menemen Belediye Başkan Vekili olarak belirlendi.