Son dakika... Melikgazi'de yapılacak yeni çalışmayla yağmur suyu taşkınları yaşanmayacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Melikgazi'de yapılacak yeni çalışmayla yağmur suyu taşkınları yaşanmayacak

Son dakika haberi: Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir'i ziyaret ederek çalışmalar ve projeler hakkında istişare toplantısı yaptı.

Son dakika... Melikgazi'de yapılacak yeni çalışmayla yağmur suyu taşkınları yaşanmayacak
03.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:30

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir'i ziyaret ederek çalışmalar ve projeler hakkında istişare toplantısı yaptı. Toplantıda yağmur suyu tahliye çalışması ve su baskınlarını önleme projeleri masaya yatırıldı.

Kurumlar arasında koordineli çalışmaya önem verdiklerini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "KASKİ ile bütün yol çalışmalarımızda birlikte hareket ediyoruz. Kamu yatırımlarının yap-boz şeklinde olmaması için alt yapı kurumlarımız ile koordinasyon içinde çalışıyoruz. Özellikle yağmurda sorun yaşadığımız bölgeleri projelendirerek bu yerlerin sorunlarını gidermek üzere çalışma yapıyoruz. Özellikle Eskişehir Bağları bölgemizdeki Danişment, Osmanlı ve Selçuklu mahallelerimiz ile Küçükali Mahallemizde yağmur suyu tahliyesi ile ilgili büyük bir çalışma yapacağız. Yağmur yağdığında da oluşan su baskınları böylece önlenmiş olacak. Çalışmalarımızdan sonra yağmur suyu ve su baskınları problemleri yaşanmayacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a, Özgür Özdemir Bey'e, ve KASKİ çalışanlarına teşekkür ediyorum. El ele birlikte tek bir kurum gibi hareket ediyoruz. Bu çalışmalarımızı bu yaz tamamlamayı düşünüyoruz. Hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Haber
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldü Haber
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu Haber
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu Haber
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Haber
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Hazırlık maçı yapmak isteyen Fenerbahçe'ye TFF'den izin çıkmadı
Hazırlık maçı yapmak isteyen Fenerbahçe'ye TFF'den izin çıkmadı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den Acun Ilıcalı açıklaması: Henüz anlaşamadık ama görüşmeler sürüyor
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den Acun Ilıcalı açıklaması: Henüz anlaşamadık ama görüşmeler sürüyor
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
ABD'de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı: 3 kişi yaralandı
ABD'de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı: 3 kişi yaralandı
Kadroda düşünülmeyen Kruse'nin isteksiz halleri Fenerbahçe'yi zora soktu
Kadroda düşünülmeyen Kruse'nin isteksiz halleri Fenerbahçe'yi zora soktu
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Maske, hijyen ve mesafeye dikkat edersek yeni normalde her şeyi yapabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Maske, hijyen ve mesafeye dikkat edersek yeni normalde her şeyi yapabiliriz
Rusya yeni bir korona tedavisi geliştirdi: Akciğerler ışınla dezenfekte ediliyor
Rusya yeni bir korona tedavisi geliştirdi: Akciğerler ışınla dezenfekte ediliyor
Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi
Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle...
Barcelona'nın koronavirüs testi pozitif çıkan 5'i futbolcu 7 kişinin sonuçlarını gizlediği iddia edildi
Barcelona'nın koronavirüs testi pozitif çıkan 5'i futbolcu 7 kişinin sonuçlarını gizlediği iddia edildi
Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi
Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi
Yozgat Belediyesi'nde zimmet iddiasıyla gözaltına alınan 7 belediye personelinden 4'ü tutuklandı
Yozgat Belediyesi'nde zimmet iddiasıyla gözaltına alınan 7 belediye personelinden 4'ü tutuklandı
ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi
ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı
Sağlık çalışanlarının korunması için 'kendini temizleyen' maske geliştirildi
Sağlık çalışanlarının korunması için "kendini temizleyen" maske geliştirildi
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi
İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı
İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Kenan Doğulu Birce Akalay Demet Akalın Çağlar Çorumlu
Spor Ozan Kabak Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mehmet Aurelio
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika... Melikgazi'de yapılacak yeni çalışmayla yağmur suyu taşkınları yaşanmayacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 14:30:50. #1.14#
title