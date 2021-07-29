Son Dakika: Marmaris'teki yangında bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika: 3 kişinin hayatını kaybettiği, 58 kişi yaralandığı Manavgat'taki yangından sonra Muğla'dan da acı haber geldi. Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan 25 yaşındaki genç, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetmiş ve 58 kişi de yaralanmıştı. Bir acı haber de Muğla'nın Marmaris ilçesinden geldi.

25 YAŞINDAKİ GENÇ DUMANDAN ZEHİRLENDİ

Marmaris'te öğlen saatlerinde çıkan ve bir anda büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevlere müdahale eden ekiplere yardımcı olmaya çalışan Şahin Akdemir'in (25) dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Akdemir'in cansız bedeni Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

PAKDEMİRLİ DE TWİTTER'DAN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

"Marmaris'te maalesef bir canı, vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum."

MANAVGAT'TA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Manavgat'ta çıkan yangında Akseki'nin Kepezbeleni köyünde 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel'in ardından Antalya Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkisinde ikamet eden Osman Gardaş ve Şehri Gardaş da hayatını kaybetmişti.