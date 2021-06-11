Son dakika! Marketten yağ tenekesi çalan şahıs kameralara yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Marketten yağ tenekesi çalan şahıs kameralara yakalandı

Son dakika! Marketten yağ tenekesi çalan şahıs kameralara yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Bolu'da boş poşetle girdiği marketlerden gıda malzemesi çaldıktan sonra halk pazarında sattığı belirlenen İ.E. (56) adliyeye sevk edildi.

Bolu'da boş poşetle girdiği marketlerden gıda malzemesi çaldıktan sonra halk pazarında sattığı belirlenen İ.E. (56) adliyeye sevk edildi. Şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Bolu'da, toptan gıda malzemesi satışı yapan bir işyeri ürünlerinde satışı yapılmamasına rağmen eksilmeler olduğunu fark etti. İşyerinden hırsızlık yapıldığından şüphelenen yetkililer durumu polis ekiplerine bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık yapıldığı iddia edilen işyerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede bir kişinin boş poşetle markete girdiğini ve gıda malzemelerini poşete doldurarak ücretini ödemeden ayrıldığını tespit etti.

Şüphelinin kimliğini belirleyen eden ekipler İ.E.'nin (56) yaşadığı eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan alınan İ.E. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Farklı tarihlerde girdiği marketlerden 5 bin lira değerinde gıda malzemesi çalan İ.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İ.E.'nin hırsızlık anları marketin güvenlik kameraların yansıdı. Görüntülerde, boş bir poşetle markete giren şahsın, 5 litrelik yağ tenekesiyle marketten ayrıldığı yer aldı. - BOLU

Son dakika! Marketten yağ tenekesi çalan şahıs kameralara yakalandı
Son dakika! Marketten yağ tenekesi çalan şahıs kameralara yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum Devlet Bahçeli Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Tan Taşçı Şeyma Subaşı Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Roland Garros Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Marketten yağ tenekesi çalan şahıs kameralara yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 14:39:49. #1.13#

title