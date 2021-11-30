Son Dakika: Mansur Yavaş'tan Bahçeli'nin suçlamalarına ilk tepki: Siyasi açıklamalara yanıt vermeyeceğim

Ankara'da Alparslan Türkeş'in anma etkinliğine yapılan saldırıyla ilgili partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı uyararak, "Ciddi olaylar yaşandı geçen günlerde. MHP olarak bunun üzerinde duruyoruz. Elde ettiğim ön bilgilerde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin ardından bir ülkücü nefes vardır, her gün de takip edecektir." diye konuştu.

"PRENSİP GEREĞİ YANIT VERMEYECEĞİM"

Bahçeli'nin suçlamalarına sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yanıt veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Milletimizin iradesi ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmemin ardından, bu makamın getirdiği sorumluluk ve prensiplerim gereği 2.5 yıldır hiçbir siyasi demeç vermedim. Bu sorumluluk ve prensip gereği, bundan sonra da ilgimiz olmayan konulardan dolayı hakkımda yapılan siyasi açıklamalara bir yanıt vermeyeceğim. Hemşehrilerime söz verdiğim üzere sadece ve sadece 6 Milyon Ankaralının mutluluğu ve huzuru için yaptığım çalışmalara aynen devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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