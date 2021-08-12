Manisa'da cinayet: Ölen de öldüren de 70 yaşında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da cinayet: Ölen de öldüren de 70 yaşında

Manisa'da cinayet: Ölen de öldüren de 70 yaşında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde 70 yaşındaki bir kişi, önceden aralarında husumet bulunan aynı yaştaki başka bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdü.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 70 yaşındaki bir kişi, önceden aralarında husumet bulunan aynı yaştaki başka bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdü.

Olay Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Beylikli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Medeni Hafızoğlu (70) aralarında husumetli olduğu Ali Onuk'u (70) kahvehane de oturduğunu görünce yanında taşıdığı tabanca ile 3 el karın bölgesine ateş ederek ağır yaraladı. Ali Onuk kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli M.H. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli'de özel bir hastaneye kaldırılan Ali Onuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli suç aletiyle yakalandı

Husumetli olduğu kişiyi tabancayla vurarak olay yerinden kaçan Hafızoğlu'nu yakalamak için çalışma başlatan Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi saklandığı yerde suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polis memurunun, eşini ve iki akrabasını öldürdüğü olayda komşular konuştu: Silah seslerini çocukların patlattıkları torpil sesi sandık
Polis memurunun, eşini ve iki akrabasını öldürdüğü olayda komşular konuştu: Silah seslerini çocukların patlattıkları torpil sesi sandık
Sular çekilince tahribatın büyüklüğü görüldü! Ortalık resmen savaş alanı gibi
Sular çekilince tahribatın büyüklüğü görüldü! Ortalık resmen savaş alanı gibi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum İlham Aliyev Devlet Bahçeli Erdoğan Yüksek
Magazin Kibariye Müge Anlı Haluk Levent Süreyya Yalçın
Spor Muslera Fatih Terim Caner Erkin Alex Teixeira Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa'da cinayet: Ölen de öldüren de 70 yaşında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 16:34:44. #1.14#

title