Son dakika! Manavgat'ta çıkan yangında 2 dönümlük kızılçam ormanı zarar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Manavgat'ta çıkan yangında 2 dönümlük kızılçam ormanı zarar gördü

Son dakika! Manavgat'ta çıkan yangında 2 dönümlük kızılçam ormanı zarar gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında 2 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında 2 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Karabük Mahallesi Beşkonak mevkiindeki ormanlık alanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopterle havadan, Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 2 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle karadan yangına müdahale edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangında 2 dönümlük kızılçam ormanı zarar gördü. - ANTALYA

Son dakika! Manavgat'ta çıkan yangında 2 dönümlük kızılçam ormanı zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkan iki arkadaş kazada can verdi
Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkan iki arkadaş kazada can verdi
Bisikletini nakliye arabasına çevirdi... Ölüme davetiye çıkaran o anlar kamerada
Bisikletini nakliye arabasına çevirdi... Ölüme davetiye çıkaran o anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ersin Tatar Meral Akşener Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Ece Çeşmioğlu Armağan Çağlayan
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Aziz Yıldırım Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Manavgat'ta çıkan yangında 2 dönümlük kızılçam ormanı zarar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 16:12:08. #1.14#

title