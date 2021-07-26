Son Dakika: Maltepe sahilinde panik! 8 tekne alevlere teslim oldu
Son dakika: Maltepe sahilde henüz bilinmeyen bir nedenle 8 tekne alevlere teslim oldu. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Tekneler kullanılamaz hale geldi.
Maltepe sahilinde, 8 tekne alevler içinde kaldı. İlk alınan bilgilere göre, yangının çıkış nedeni belli değil. Kısa sürede büyüyen yangın iskeledeki bağlı diğer teknelere de sıçradığı ifade edildi.
EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR
Vatandaşların yangını cep telefonuyla kaydettiği sırada teknelerden birinde yaşanan küçük patlama ise korkuttu. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 8 tekne kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İşte olay yerinden görüntüler: