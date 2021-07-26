Son Dakika: Maltepe sahilinde panik! 8 tekne alevlere teslim oldu

Son dakika: Maltepe sahilde henüz bilinmeyen bir nedenle 8 tekne alevlere teslim oldu. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Tekneler kullanılamaz hale geldi.