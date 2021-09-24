MALTEPE'DE SAHTE KOVİD-19 İLACI ÜRETENLERE OPERASYON - Haberler
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MALTEPE'DE SAHTE KOVİD-19 İLACI ÜRETENLERE OPERASYON

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Maltepe'de sahte Kovid-19 ilaçlarının da bulunduğu sahte ilaçlar üreten kişilere operasyon düzenlendi.

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - Maltepe'de sahte Kovid-19 ilaçlarının da bulunduğu sahte ilaçlar üreten kişilere operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 4 milyon 255 bin lira olduğu belirtilen 92 bin 139 adet sahte ilaç ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehlikeye düşürerek sağlıksız ortamlarda üretildiği belirlenen, Steroid ve Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine Maltepe'de bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Ümraniye'deki baskının devamı olduğu belirtilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda piyasa değeri 4 milyon 255 bin 250 lira olduğu tahmin edilen 8 bin 638 adet dolu yağ yakıcı, testesteron hormon takviyesi, hammaddesi sibutramin olan zayıflatıcı, kilo aldırıcı ve hormon geliştirmeye yarayan tablet ve dolu flacon anabolik steroidler, 83 bin 501 boş karton kutu, etiket, bandrol, boş flacon, 24 remdesivir (koronaviris tedavisinde kullanılan antiviral ilaç) 1 kilogram hyaluronik asit olmak üzere toplam 92 bin 139 adet ürün ile 1 adet tabanca ve 10 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, ele geçirilen malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

MALTEPE'DE SAHTE KOVİD-19 İLACI ÜRETENLERE OPERASYON

MALTEPE'DE SAHTE KOVİD-19 İLACI ÜRETENLERE OPERASYON

MALTEPE'DE SAHTE KOVİD-19 İLACI ÜRETENLERE OPERASYON

MALTEPE'DE SAHTE KOVİD-19 İLACI ÜRETENLERE OPERASYON

MALTEPE'DE SAHTE KOVİD-19 İLACI ÜRETENLERE OPERASYON
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