Son dakika! Maltepe'de öğretim görevlisi kadın öldürüldü
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Son dakika! Maltepe'de öğretim görevlisi kadın öldürüldü

29.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:44
Son dakika! Maltepe'de öğretim görevlisi kadın öldürüldü

Son dakika haberleri: Maltepe'de, özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer, boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu.

Maltepe'de, özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer, boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu.

Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı Barış Apartmanı'nda bir kadının rehin alınarak evde yangın çıkarıldığı ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, apartman sakinleri yoğun duman nedeniyle tahliye edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, dairedeki Aylin Sözer'in (48) öldüğü belirlendi.

Evde bulunan Kemal D. (32) ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınırken polis ekiplerine direnen Kemal D'ye çevredekiler de tepki gösterdi. Bir vatandaşın vurmaya çalıştığı şüpheli, polisin müdahalesiyle araca bindirilerek emniyete götürüldü.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, Sözer'in, boğazı kesilerek öldürüldükten sonra cesedinin yakılmaya çalışıldığı, alevlerin de eve sirayet ettiği anlaşıldı.

Aylin Sözer'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada, şüphelinin Sözer'i 2 gün boyunca evde alıkoyduğu iddia edildi.

Olayı öğrenerek apartmanın önüne gelen Sözer'in yakınları gözyaşı döktü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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