Mali ve Orta Afrika'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere 1 yıl uzatıldı
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Mali ve Orta Afrika'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere 1 yıl uzatıldı

06.10.2020 21:37 | Son Güncelleme: 06.10.2020 22:12

TBMM Genel Kurulu'nda, Birlemiş Milletler'in Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara Türkiye'nin katılımına ilişkin, asker gönderme yetkisi veren Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin süresi bir yıl uzatıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda Mali ve Orta Afrika'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmeler sonunda oylanan tezkere kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev sürelerinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ele alındı. Tezkere süresinin uzatılması, Genel Kurul'da görüşmelerin ardından oylanarak kabul edildi.

TEZKERE 31 EKİM 2021'DE SONA ECEREK

Bu kapsamda, BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında, hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışına gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca verilecek izinle belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için 8 Ekim 2019'de verilen iznin 31 Ekim 2020'den itibaren 1 yıl süreyle uzatılacak.

Mali ve Orta Afrika'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere 1 yıl uzatıldı
Mali ve Orta Afrika'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere 1 yıl uzatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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