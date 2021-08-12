Son dakika! Malatya'da hakkında yakalama kararı bulunan zanlı operasyonla yakalandı
Son dakika gündem haberi: Malatya'da daha önce hakkında yakalama kararı verilen zanlı gözaltına alındı.
Malatya'da daha önce hakkında yakalama kararı verilen zanlı gözaltına alındı.
"Kasten adam yaralama" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan zanlı K.İ'nin, Battalgazi ilçesine bağlı Taştepe Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.
Polis ekiplerini görünce evinin çatısına çıkarak havaya ateş açan zanlı K.İ, mermilerinin bitmesi üzerine özel harekat polislerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı K.İ, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş