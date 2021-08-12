Son dakika! Malatya'da hakkında yakalama kararı bulunan zanlı operasyonla yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Malatya'da hakkında yakalama kararı bulunan zanlı operasyonla yakalandı

Son dakika! Malatya'da hakkında yakalama kararı bulunan zanlı operasyonla yakalandı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Malatya'da daha önce hakkında yakalama kararı verilen zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da daha önce hakkında yakalama kararı verilen zanlı gözaltına alındı.

"Kasten adam yaralama" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan zanlı K.İ'nin, Battalgazi ilçesine bağlı Taştepe Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerini görünce evinin çatısına çıkarak havaya ateş açan zanlı K.İ, mermilerinin bitmesi üzerine özel harekat polislerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı K.İ, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilecek.

Son dakika! Malatya'da hakkında yakalama kararı bulunan zanlı operasyonla yakalandı
Son dakika! Malatya'da hakkında yakalama kararı bulunan zanlı operasyonla yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Tanju Özcan Mehmet Şimşek Bekir Pakdemirli
Magazin Ece Üner Yusuf Güney Serdar Ortaç Mustafa Sandal
Spor Merve Çoban Lionel Messi Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Malatya'da hakkında yakalama kararı bulunan zanlı operasyonla yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 01:57:00. #1.14#

title