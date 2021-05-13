Son Dakika | Mahsur kalan hayvanlar jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
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Son Dakika | Mahsur kalan hayvanlar jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / AYHAN BABAT - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Mahsur kalan hayvanlar jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde ayağı çatıya sıkışan güvercin ile ayağı dikenli tele sıkışan köpek, jandarma ile itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mahsur kalan hayvanlar jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde ayağı çatıya sıkışan güvercin ile ayağı dikenli tele sıkışan köpek, jandarma ile itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şenoba'da devriye görevini ifa eden jandarma ekipleri, devriye esnasında ayağı tele sıkışmış bir köpek fark etti. Ekipler, teli kesip hayvanı kurtardıktan sonra Orgeneral Gevzi Türkeri Ortaokulu çatısına ayağı sıkışmış bir güvercin gördü. Güvercine ulaşamayan jandarma personeli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Merdiven yardımı ile çatıya çıkan itfaiye ekipleri güvercini kurtarıp doğaya bıraktı.

Vatandaşlar, çalışmalarından dolayı jandarma ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Son Dakika | Mahsur kalan hayvanlar jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Son Dakika | Mahsur kalan hayvanlar jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Son Dakika | Mahsur kalan hayvanlar jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Son Dakika | Mahsur kalan hayvanlar jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN BABAT

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