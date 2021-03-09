Son dakika: Mahalleli trafik kazasında ölen gencin adının parka verilmesini istedi
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Son dakika: Mahalleli trafik kazasında ölen gencin adının parka verilmesini istedi

09.03.2021 18:14 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:18
Son dakika: Mahalleli trafik kazasında ölen gencin adının parka verilmesini istedi

Son dakika gündem haberine göre Zonguldak'ta geçirdiği trafik kazasında ölen Yüksel Baki'nin adının mahalleye yapılan parka verilmesi için vatandaşlar imza topladı.

Zonguldak'ta geçirdiği trafik kazasında ölen Yüksel Baki'nin adının mahalleye yapılan parka verilmesi için vatandaşlar imza topladı.

İnağzı Mahallesi'nde yaşayan Yüksel Baki, iki yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Belediye ekipleri mahalleye park ve spor kompleksi yapımı çalışmalarına başladı. Vatandaşlar da trafik kazasında ölen Baki'nin adını yapım çalışmaları devam eden parka verilmesini istedi. Mahalle sakinlerinin imza topladığını anlatan Oğulcan Bayram, "İnağzı Mahallesinde belediyemizin yapmakta olduğu park ve spor kompleksine mahallemizin çok sevdiği abisi olan, genç yaşta vefat eden 'Yüksel Baki' adının verilmesi için imza kampanyası başlattık. Destek verenlere teşekkür ederiz" diye konuştu. - ZONGULDAK

Son dakika: Mahalleli trafik kazasında ölen gencin adının parka verilmesini istedi
Son dakika: Mahalleli trafik kazasında ölen gencin adının parka verilmesini istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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