Son dakika magazin: Sünnet olan 320 çocuktan renkli eğlence
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Son dakika magazin: Sünnet olan 320 çocuktan renkli eğlence

Son dakika magazin: Sünnet olan 320 çocuktan renkli eğlence
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Son dakika haberlerine göre Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde modern cerrahi yöntemleriyle sünnet edilen 320 çocuk, düzenlenen eğlencede aileleriyle birlikte bir araya geldi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde modern cerrahi yöntemleriyle sünnet edilen 320 çocuk, düzenlenen eğlencede aileleriyle birlikte bir araya geldi. Renkli görüntülerin oluştuğu eğlencede çocuklar doyasıya vakit geçirdi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen sünnet etkinliğinde çocuklar doyasıya eğlendi. Daha önce uzman doktorlar tarafından Özel Egekent Hastanesi, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi ve Tekden Hastanesi'nde modern cerrahi yöntemlerle sünnet edilen 320 çocuk, Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğlencede aileleriyle birlikte keyifli anlar yaşadı. Palyaço, maskot ve zeybek ekibiyle etkinlik alanına giren çocuklar Merkezefendi Belediye Orkestrası'nın seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar ile doyasıya eğlendiler. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile birlikte meclis üyeleri ve muhtarlar da sünnet çocuklarını ve ailelerini yalnız bırakmadı.

"Çocuklarımız her branşta eğitim görüyor"

Eğitimde ve sağlıkta fırsat eşitliği sağlamak amacıyla çalıştıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bir söz vermiştik. Çocuklarımıza eğitimde ve sağlıkta fırsat eşitliğini tanıyacağız demiştik. İşte bu sünnet etkinliğimiz ile verdiğimiz sözlerden bir tanesini daha gerçekleştirmiş olduk. Birçok mahallemize açtığımız kadın çocuk yaşam merkezlerimiz ile çocuklarımız arasındaki eğitim farklılığını, eğitim adaletsizliğini gidermeye çalışıyoruz. Bu merkezlerimizde çocuklarımız her branşta eğitim görüyor. Anneleri de unutmadık. Annelerimiz içinde farklı kursları bu merkezlerimizde hep birlikte açtık. İlçemize kazandırdığımız birçok kadın çocuk yaşam merkezleri amacına ulaşıyor" diye konuştu.

"Çocuklar bizim geleceğimiz"

Büyük bir güçle, destekle ve sevgiyle çalıştıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz, vizyonumuz. Çocuklar her annenin, her babanın en kıymetlisi, en değerlisi. Bize düşen onları bu ülkede doğru şekilde yetişmelerini sağlamak, hayırlı evlat olmasını sağlamak, vatanına, milletine, bayrağına, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bir birey olarak yetiştirmeyi sağlamaktır. Burada her mahallemizden gelen 320 çocuğumuzla bu güzel etkinliği gerçekleştirdik. Sizlerden aldığımız güçle, destekle ve sevgiyle çalışıyoruz. Bizler birlikte başardık ve birlikte başarmaya da devam edeceğiz. Sevgili çocuklarımıza, aileleriyle birlikte gözlerinin ışıl ışıl parladığı, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum. Çocuklarımıza ve ailelerimize sünnetleri hayırlı ve uğurlu olsun. Katılımınız için çok çok teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Son dakika magazin: Sünnet olan 320 çocuktan renkli eğlence
Son dakika magazin: Sünnet olan 320 çocuktan renkli eğlence
Son dakika magazin: Sünnet olan 320 çocuktan renkli eğlence
Son dakika magazin: Sünnet olan 320 çocuktan renkli eğlence
Son dakika magazin: Sünnet olan 320 çocuktan renkli eğlence
Son dakika magazin: Sünnet olan 320 çocuktan renkli eğlence

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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