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İlahiyatçı yazar Demircan'dan kuraklık mesajı! Yetkililere çağrıca bulundu

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İlahiyatçı yazar Demircan'dan kuraklık mesajı! Yetkililere çağrıca bulundu
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Yazar Ali Rıza Demircan, kaleme aldığı “Düşünmeli değil miyiz? Yağmurları bize kim yağdırabilir?” başlıklı yazısında kuraklık ve yağmur duası konusunu ele aldı. Ayet ve hadislere dayanarak suyun ilahi bir nimet olduğunu belirten Demircan, kuraklığa karşı israftan kaçınılması, zekat verilmesi ve sosyal yardımların artırılması çağrısında bulundu. Demircan, yağmur duasını insanın çabalarının ardından başvurulacak son çare olarak nitelendirdi.

  • İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan, Mirat Haber'de yayımlanan yazısında kuraklık ile zulüm, faiz ve zina gibi günahlar arasında bağ kurdu.
  • Demircan, kuraklığa karşı tövbe edilmesini, zekat verilmesini ve ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımların artırılmasını önerdi.
  • Demircan, yetkililere sosyal yardımları genişletme ve kuraklığa karşı somut önlemler alma çağrısında bulundu.

İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan, Mirat Haber’de yayımlanan yazısında kuraklık meselesini ele aldı. Demircan, yağmurun Allah’ın rahmetiyle ölçülü şekilde yağdığını, insanların da bu konuda sorumluluk taşıdığını ifade etti.

“SU İLAHİ BİR NİMET”

Yazısına dünya yüzeyinin yaklaşık dörtte üçünün denizlerle kaplı olduğunu hatırlatarak başlayan Demircan, Zuhruf, Mülk, Hûd ve Şûrâ surelerinden ayetlere yer verdi. Suyun ilahi bir nimet olduğunu vurgulayan Demircan, akarsu kenarında abdest alırken bile israftan kaçınılması gerektiğini ifade etti.

İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan

KURAKLIKLA GÜNAHLAR ARASINDA BAĞ KURDU

Demircan, kuraklığın yalnızca doğal bir olay olmadığını öne sürerek zulüm, faiz ve zina gibi günahlarla kuraklık arasında bağ kurdu. Bu nedenle tövbe edilmesi gerektiğini savunan Demircan, zekat verilmesini ve ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımların artırılmasını da kuraklığa karşı alınması gereken manevi ve toplumsal tedbirler arasında saydı.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Yazısında yetkililere de seslenen Demircan, sosyal yardımların genişletilmesi ve kuraklığa karşı somut önlemler alınması çağrısında bulundu. Demircan, yağmur duasının insanın tüm çabalarının ardından başvurulacak son çare olduğunu belirtti. Demircan, yağmur duasını eleştirenleri ise “bilimsel akıl yoksunları” olarak nitelendirdi.

HZ. SÜLEYMAN VE KARINCA KISSASI

Demircan, görüşlerini desteklemek için İbn Mâce’de yer alan hadislere de başvurdu. Yazar, Hakim’in el-Müstedrek adlı eserinde aktarılan, Hz. Süleyman döneminde bir karıncanın yağmur için dua ettiğine ilişkin kıssaya da yer verdi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBeşir:

Dua ayet hadis zekat bizim laiklerin ilkelerine aykırı bir söylem birazdan bütün içlerindeki ifrazatlarını çıkarırlar ortaya hiç şaşmaz:)

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Haber Yorumlarıyobaz deşen:

sen kimsin

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