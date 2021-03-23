Son Dakika: Liselerde yüz yüze sınavlar hangi tarihe ertelendi? Yüz yüze sınavlar 3 Mayıs tarihinde mi yapılacak?

Liselerde yüz yüze sınavlar ertelendi mi merak ediliyor. MEB'ten yapılan son dakika açıklamaya göre yüz yüze sınavlar ileriki bir tarihe ertelendi. Peki, liselerde yüz yüze sınavlar ne zamana ertelendi? Yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak? Tarihi açıklandı mı? Online sınavlar devam mı edecek?

Son dakika: Liselerde yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi! Milli Eğitim Bakanlığı; hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan sınavlarının 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağını açıkladı. Lise son sınıfların yüz yüze sınavları devam edecek ve 16 Nisan'a kadar tamamlanacak.

LİSELERDE YÜZ YÜZE SINAVLAR ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verildi.

MEB'in 2 Mart tarihli yazısı ile ortaöğretim kurumlarında uygulanacak sınavlarla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığı hatırlatılan yazıda, ancak Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok riskli olarak sınıflandırılan illerde son günlerde yaşanan vaka sayılarındaki artış ve salgının seyrindeki gelişmelerin göz önünde bulundurulduğu ve bu kapsamda liselerde yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edildi.

Buna göre, liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin yapılmakta olan sınavları 26 Mart'a kadar tamamlanacak.

MEB AÇIKLAMASI

MEB'in Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 12. sınıfların sınavları devam edecek olup 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır."

4 SINIF, 3 MAYIS'TAN İTİBAREN SINAVA GİREBİLECEK

Liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, en erken 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak.

LİSE SON SINIFLARIN SINAVLARI DEVAM EDECEK

Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak. Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanacak.

Yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler, gerekli başvuruları yaptıktan sonra sorular, yurt dışı temsilciliğince verilecek resmi e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek ve yurt dışı temsilciliğince sınav uygulanacak.

BİRİNCİ DÖNEM SINAVLARINA GİREMEYENLER NE YAPACAK?

Salgın nedeniyle zorunlu karantina uygulamaları, izolasyon ya da başka bir nedenle liselerdeki birinci dönem sınavlarına 26 Mart'a kadar giremeyen öğrenciler, zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınavlara alınacak.