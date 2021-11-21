Son Dakika! Libya'da 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, MİT ve Katar'ın ortak operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

Libya'da iki yıldır alıkonulan 7 vatandaşımızdan gelecek iyi haberler bekleniyordu. Çoğunlukla lokantacılık sektöründe çalışan İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdul Samet Akçay adlı vatandaşların kurtarılması amacıyla Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından uzun süredir çalışmalar yürütülüyordu.

7 VATANDAŞ YURDA GETİRİLDİ

Libya'da çoğu lokantacılık sektöründe çalışan vatandaşların kurtarılması amacıyla yürütülen çalışmalar başarıyla sonuçlandırıldı. Katar İstihbarat Teşkilatı'nın da destek verdiği çalışmalarla 7 vatandaş yurda getirildi.

ERDOĞAN, VATANDAŞLARLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönmelerini müteakip vatandaşlarla telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devletin bu süreçteki yakın ilgisi nedeniyle teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca vatandaşların yurda getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ve tebriklerini iletti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Libya'nın doğusunda alıkonulan 7 vatandaşın yürütülen yoğun temas ve çalışmaların neticesinde yurda getirildiği bildirildi. Açıklamada, "Bu süreçte, vatandaşlarımızın durumu, Trablus Büyükelçiliğimiz ve Milli İstihbarat Teşkilatımız başta olmak üzere tüm ilgili birimlerimiz ve kurumlarımız tarafından etkin bir eş güdüm ve iş birliği içinde sürekli olarak takip edilmiş, vatandaşlarımızın salimen serbest kalmaları için yoğun gayret sarf edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, yurda getirilen vatandaşlarımızla telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. Vatandaşlarımızın serbest bırakılması sürecine katkı sağlayan tüm ilgili kurumlarımız başta olmak üzere Libya ve Katar hükümetlerine teşekkür ediyoruz" denildi.

AA - Son Dakika Haberleri

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