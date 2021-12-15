Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Büyükelçisini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Büyükelçisini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Büyükelçisi Mustafa Elgelaib'i kabul etti.
ANKARA (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Büyükelçisini kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Büyükelçisi Mustafa Elgelaib'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende, Büyükelçi Mustafa Elgelaib, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Elgelaib'in beraberindeki bazı elçilik mensuplarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.