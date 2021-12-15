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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Büyükelçisini kabul etti

İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Büyükelçisini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Büyükelçisi Mustafa Elgelaib'i kabul etti.

ANKARA (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Büyükelçisini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Büyükelçisi Mustafa Elgelaib'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende, Büyükelçi Mustafa Elgelaib, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Elgelaib'in beraberindeki bazı elçilik mensuplarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Büyükelçisini kabul etti

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İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim - Son Dakika Haberleri

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