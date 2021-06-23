Son dakika... Libya Başbakanı Dibeybe, Alman mevkidaşı Merkel ile görüştü
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Son dakika... Libya Başbakanı Dibeybe, Alman mevkidaşı Merkel ile görüştü

Son dakika... Libya Başbakanı Dibeybe, Alman mevkidaşı Merkel ile görüştü
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılmak için geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de mevkidaşı Angela Merkel ile bir araya geldi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılmak için geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de mevkidaşı Angela Merkel ile bir araya geldi.

Libya Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Dibeybe ve Merkel, İkinci Berlin Konferansı'nın sonuçlarını değerlendirdi ve iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesini ele aldı.

Dibeybe ayrıca, Libya konulu birinci ve ikinci Berlin konferanslarına ev sahipliği yaptığı için Almanya'ya teşekkür etti.

Son dakika... Libya Başbakanı Dibeybe, Alman mevkidaşı Merkel ile görüştü
Son dakika... Libya Başbakanı Dibeybe, Alman mevkidaşı Merkel ile görüştü
Son dakika... Libya Başbakanı Dibeybe, Alman mevkidaşı Merkel ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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