Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı - Haberler
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Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı

Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika! İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada şoför ile birlikte 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 yolcu da yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 15 yolcu yaralandı.

Son Dakika: Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var

Henüz kazanın neden olduğu belirlenemezken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk ediliyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Son Dakika: Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var

Amasya'nın Merzifon ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 1'i çocuk olmak üzere 30 yolcu yaralandı.

Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ise karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı

Afyonkarahisar'da da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü refüje girdi. Otobüsteki 40 yolcu ölümden döndü.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Kuzey Marmara otoyolu, Otobüs Kazası, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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Yorumlar (3)
Mehmet Goksoy:Kuzey marmara izmir otoyolu gibi yollara girmeyin bu yollarda bakım tuzlama yapılmıyor Cevap Yaz 2 11 Yayından Kaldır
Mehmet Goksoy:Şirket otoyollarına girmeyin yavuzselum kuzeymarmara osmangazi ve izmir otoyolunda çalışma yapmıyorlar sadece para topluyorlar canınıza yazık bu ahlaksızlar hiç bir bakımı yapmayıp sadece şerit kapatıyorlar tuzlama yapmıyorlar tuzlama asvalta zararlı diye girmeyin bu yollara Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
Demir Acer :Yollayi tuzlayin beya kapatin can tasiniyor her sey para değil Cevap Yaz 3 23 Yayından Kaldır
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