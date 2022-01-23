Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 15 yolcu yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Henüz kazanın neden olduğu belirlenemezken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk ediliyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

ART ARDA KAZA HABERLERİ GELDİ

Amasya'nın Merzifon ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 1'i çocuk olmak üzere 30 yolcu yaralandı.

TOKAT'TAKİ KAZADA 18 KİŞİ YARALANDI

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ise karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

AFYON'DA 40 YOLCU ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Afyonkarahisar'da da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü refüje girdi. Otobüsteki 40 yolcu ölümden döndü.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri