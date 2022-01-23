Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı
Son dakika! İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada şoför ile birlikte 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 yolcu da yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 15 yolcu yaralandı.
Henüz kazanın neden olduğu belirlenemezken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk ediliyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 1'i çocuk olmak üzere 30 yolcu yaralandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde ise karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı bildirildi.
Afyonkarahisar'da da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü refüje girdi. Otobüsteki 40 yolcu ölümden döndü.