Son Dakika: KKTC'de Alman turistte koronavirüs tespit edildi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Almanya, Dünya

Son Dakika: KKTC'de Alman turistte koronavirüs tespit edildi

Son dakika: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkeye Almanya'dan gelen 65 yaşındaki alman turistte koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

10.03.2020 09:37 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:40
Son Dakika: KKTC'de Alman turistte koronavirüs tespit edildi

Çin'de ortaya çıktıktan sonra Avrupa'da İtalya ve komşumuz İran'da da etkisini gösteren koronavirüs vakasına KKTC'de de rastlanıldı. Sağlık Bakanı Alman turistte koronavirüs görüldüğünü açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya'dan ülkeye gelen 65 yaşındaki bir turiste koronavirüs (Kovid 19) tespit edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, Alman turistle birlikte gelen 30 turistin de karantina altına alındığını açıkladı. İsmi açıklanmayan Alman turistin kaldığı otelin de karantina altına alınabileceği belirtiliyor.

Ayrıntılar geliyor...

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