Son dakika haberleri | Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı / İSMAİL HAKKI ERGÜN - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı İzmir'in Aliağa ilçesinde 3 metre derinlikteki kuyuya düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde 3 metre derinlikteki kuyuya düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, İzmir'in Aliağa ilçesi Yeni Mahalle 623 sokakta meydana geldi. Bir binanın bahçesinde bulunan yaklaşık 3 metre derinlikteki kuyuya bir kedinin düştüğü fark eden çevredeki vatandaşlar, olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi, gerekli hazırlıklarını yaptı. İtfaiye erlerinin yoğun çabaları sonrası yavru kedi yara almadan kuyudan çıkarıldı. Vatandaşlar kediyi yara almadan kurtaran itfaiye erlerine teşekkür etti.

Son dakika haberleri | Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri | Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri | Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri | Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL HAKKI ERGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Kaan Yıldırım Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Gökhan Gönül Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 17:06:37. #1.16#

title