Son dakika: Kuveyt Veliaht Prensi es-Sabah, Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile görüştü
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Son dakika: Kuveyt Veliaht Prensi es-Sabah, Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile görüştü

Son dakika: Kuveyt Veliaht Prensi es-Sabah, Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile görüştü
Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Riyad'da Suudi Arabistanlı mevkidaşı Muhammed bin Selman ile bölgesel gelişmeler ve işbirliği konusunu görüştü.

Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Riyad'da Suudi Arabistanlı mevkidaşı Muhammed bin Selman ile bölgesel gelişmeler ve işbirliği konusunu görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Şeyh Meşal, göreve geldiğinden bu yana ilk yurt dışı ziyaretinde geldiği Riyad'da Muhammed bin Selman'a Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın mesajını iletti.

Kuveyt Emiri'nin mesajının içeriğine dair bilgi verilmezken, görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra güvenlik ve istikrarı artırma çabalarını arttırmak için işbirliği yollarının ele alındığı belirtildi.

Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ise SPA'ya yaptığı açıklamada Kuveyt veliaht prensinin ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirmesinin "iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini gösterdiğini söyledi.

Kuveyt Veliaht Prensi'nin ziyaretinin başta bölgedeki "İran tehdidine ilişkin ABD yönetimi ile ortak koordinasyon" olmak üzere olumlu etkiler oluşturmasının beklendiğine dikkati çeken bin Ferhan, taraflarının ticaret hacmini de daha yüksek seviyeye çıkarmak istediğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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Son dakika: Kuveyt Veliaht Prensi es-Sabah, Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile görüştü - Haberler
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