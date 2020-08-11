Son Dakika | Kütahya'da kaybolan 8 yaşındaki Muhammed Arda bulundu Son dakika haberine göre Kütahya'da kaybolan 8 yaşındaki Muhammed Arda aranıyor (2)Kütahya'da, dün akşam 30 Ağustos Mahallesi Süleyman Şah Sokak'taki evlerinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve polis tarafından her yerde aranan 8 yaşındaki Muhammed Arda Avşar, bugün Yenidoğan Mahallesi'ndeki eniştesinin...

Kütahya'da kaybolan 8 yaşındaki Muhammed Arda aranıyor (2) Kütahya'da, dün akşam 30 Ağustos Mahallesi Süleyman Şah Sokak'taki evlerinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve polis tarafından her yerde aranan 8 yaşındaki Muhammed Arda Avşar, bugün Yenidoğan Mahallesi'ndeki eniştesinin evinde bulundu. Muhammed Arda Avşar sağlık kontrolü için ilk önce Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından da Kütahya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürüldü. Muhammed Arda Avşar'ın daha önce de 3 kez evden kaçtığı ve işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi. Kaynak: DHA