Son Dakika! Kuşadası Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
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Son Dakika! Kuşadası Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

11.11.2020 09:54 | Son Güncelleme: 11.11.2020 10:15

Son dakika! AFAD, Kuşadası Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem; İzmir, Aydın ve çevre illerde de hissedildi.

30 Ekim'de İzmir'de yaşanan 6.6'lık depremde 115 vatandaşımızı kaybettik, yüzlerce kişi ise yaralandı. İzmir, henüz bu depremin yaralarını saramadan yeni bir korku daha yaşadı.

7 KİLOMETRE DERİNLİKTE KAYDEDİLDİ

AFAD, 09:49'da Kuşadası Körfezi merkezli 4.8'lik bir depremin yaşandığını açıkladı. İzmir'in Menderes ilçesine 18 kilometre mesafede meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem, başta İzmir ve Aydın olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Son Dakika! Kuşadası Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Kuşadası Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Haber Yorumları (3)
COSKUN: Valla cok feci sallanfik yine.. 8-10 saniye sert bir sekikde sallandik. Bayraklida hasar gormus binalar yikilmis bile olabilir..
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İZMİRLİ: ABARTMA LAN 2 SN. ANCA SALLADI.
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FATİH TATLIDİLLİ: bu haberler çok korkunnç
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 10:15:28. #1.14#
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