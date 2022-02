Son dakika! Küresel ısınma Grönland ve Çinghay-Tibet Platosu'ndaki çalı gelişimini baskılıyor

Çin'de yürütülen bir çalışma, küresel ısınmanın, Grönland ve Çinghay- Tibet Platosu'ndaki çalı gelişimini baskıladığını ortaya koydu.

Xinhua'da yer alan habere göre, Çin Bilimler Akademisine bağlı Tibet Platosu Araştırmaları Enstitüsünden Liang Eryuan liderliğindeki bir araştırma grubu, küresel ısınmanın Arktik bölge ve Çinghay-Tibet Platosu'nda bitki örtüsünü büyük ölçüde etkilediğini tespit etti.

Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan çalışmada, ormanların yanı sıra bitki örtüsünün önemli bir unsuru olan çalı gelişiminin, iklim değişiminin önemli bir göstergesi olduğuna işaret edildi.

Araştırmacılar, çalı gelişiminin gidişatını belirlemek için 1871 yılına kadarki dönemde Çinghay-Tibet Platosu ve Grönland'dan alınan 2 bin 770 numuneyi inceledi.

Elde edilen verilere göre, söz konusu bölgedeki çalı gelişiminin sürekli olarak azaldığı belirtilen çalışmada, bu düşüşün büyük olasılıkla Çinghay-Tibet Platosu ve Grönland'daki daha sıcak ve kuru iklimle ilgili olduğu vurgulandı.

Çalışmada, küresel ısınmanın Grönland ve Çinghay-Tibet Platosu'ndaki çalı gelişimini baskıladığı ifade edildi.