Son dakika... Şehit askerin ailesi evlerinin bir odasını oğullarının hatıralarıyla donattı

Son dakika haberleri... Siirt'in Eruh ilçesinde 2009 yılında PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan jandarma komando er Emrah Temel'in anısı, Bolu'daki ailesi tarafından fotoğrafları ve eşyasıyla donatılan evlerinin odasında yaşatılıyor.

Siirt'in Eruh ilçesinde 2009 yılında PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan jandarma komando er Emrah Temel'in anısı, Bolu'daki ailesi tarafından fotoğrafları ve eşyasıyla donatılan evlerinin odasında yaşatılıyor.

Mudurnu'ya bağlı Taşkesti beldesi Avlunlar köyünde yaşayan Ahmet Temel, 11 yıl önce şehit olan oğlu Emrah Temel'in acısını yüreğinde taşıyor.

Temel, oğlunun anısını yaşatmak için evlerinin bir odasını şehidin fotoğraf ve hatıralarıyla donatmaya karar verdi.

Şehit askerin çocukluk fotoğrafları, askerde giydiği kıyafetler, saati, şehadet haberlerinin yer aldığı gazete kupürleri ve cüzdanı gibi birçok eşyası odada sergileniyor.

Temel, Türk bayraklarıyla süslenen odada oğlunun fotoğraflarına ve eşyasına bakarak yüreğindeki tazeliğini koruyan evlat acısını hafifletmeye çalışıyor.

"Onun anılarıyla yaşıyoruz"

Ahmet Temel, AA muhabirine, 2009 yılında vatani görevini yapmak için Siirt'e giden oğlunun 23 günlük askerken teröristlerle girilen çatışmada şehit olduğunu söyledi.

Oğlunun anılarıyla yaşadıklarını dile getiren Temel, "Oğlumun anısı için oda düzenledik. Özlemimi, hasretimi odada gidermeye çalışıyorum. Onunla dertleşir ve konuşurum. Oğlum için şiirler yazarım. Bazen de mezarının başına gider, orada konuşurum oğlumla. O cevap vermese de bizi dinlemesini iyi biliyor." diye konuştu.

Temel, oğluna ait hatıraları odada sergilediklerini belirterek, "Odada tüm eşyası yer alıyor. Askere gitmeden 15 gün önce nişanlandığında giydiği kıyafetten tutun da çocukken askeri kıyafetle çektirdiği resim bulunuyor." dedi.

Oğluna büyük özlem duyduğunu belirten Temel, "Sol tarafım tarifi imkansız bir acıyla yanıyor. Bir o kadar da onuru ve gururu var. Bize bu onuru ve gururu yaşattığı için oğluma minnettarız. Şehitlerimize şükranlarımızı arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Temel, oğlu şehit olduktan sonra askere gitmeden önce bıraktığı notu bulduklarını söyledi.

Oğlunun yazdığı notta şehit olacağını ifade ettiğini dile getiren Temel, "Notta şu ifadeler yer alıyor: 'Son veda: Selamün aleyküm. Öncelikle bunu yazmamı içimden gelen bir ses söyledi. Bir gün bana bir şey olursa kimse arkamdan ağlamasın, gözyaşı dökmesin. Hepiniz bana hakkınızı helal edin. Ben herkese hakkımı helal ediyorum.' Bu yazıyı oğlum şehit olduktan yaklaşık bir hafta sonra bulduk." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin