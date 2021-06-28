Son dakika kültür sanat: Oyuncu Ali Demirel hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Tiyatro ve sinema sanatçısı Ali Demirel, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Ali Demirel, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan sinema ve tiyatro sanatçısı Ali Demirel özel bir hastanede Pnömoni ve Akut Renal (böbrek) yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

Oyuncunun yakınları ve sevenleri tarafından Marmaris Armutalan Mezarlığı'nda öğle namazına mükeakip defin edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen