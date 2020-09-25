Son dakika kültür sanat: "21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" başladı
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Son dakika kültür sanat: "21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" başladı

25.09.2020 19:51 | Son Güncelleme: 25.09.2020 19:55
Son dakika kültür sanat:

Son dakika haberleri: Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ilçesi Safranbolu'da, "Kültürel miras ve korumacılık" temasıyla düzenlenen "21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ilçesi Safranbolu'da, "Kültürel miras ve korumacılık" temasıyla düzenlenen "21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından festival çelengi sunuldu.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi önünde CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Kaymakam Mehmet Türköz ile Festival Komite Başkanı da olan Elif Köse ve diğer protokol üyeleri tarafından festival meşalesi yakıldı.

Burada konuşan Kaymakam Türköz, festivalin 21 yıldır sürdürülmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha önce görev yaptığı ilçelerde o yöreye ait öne çıkan ürünlerin festivallerinin yapıldığını anlatan Türköz, şöyle konuştu:

"Safranbolu'daki farklı, kültür festivali. Safranbolu'ya yakışan bir festival. Bir başarı hikayesi, öyküsüdür. Canı yürekten Safranboluluları tebrik ediyorum. Gerçekten başarı öyküsü, Adana'da Altın Koza, Antalya Altın Portakal, Kuşadası'nda Altın Güvercin var bizim de Altın Safran Belgesel Film Festivalimiz var. İyi ki bu etkinliği planlamışlar. Safranbolulular bunu hak ediyor. Kadim uygarlığımızın güzel eserlerini gelecek kuşaklara yaşayarak aktarıyorlar."

Aksoy ise pandemi nedeniyle festivale yoğun katılımın olmadığını, bundan sonraki festivallerin daha güzel düzenleneceğini ifade etti.

Elif Köse de 20 yıldır ara vermeden festivali bugüne getiren yöneticilere teşekkür etti.

Zincirin kırılmaması için kendilerinin de büyük bir heyecanla festivali devam ettirdiklerini aktaran Köse, festival için hazırlanan özel programları iptal etmek zorunda kaldıklarını, sergi, plaket çakımı ve yarışmaları yapabildiklerini belirtti.

Najeebullah Mehrzad'ın yağlı boya resim sergisinin de açıldığı etkinlik kapsamında, yönetmenliğini Yavuz Öter'in yaptığı "Safranbolu'da Mekan" belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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