Son Dakika! Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün telefonda görüşecek

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bağımsızlığını resmen tanıması tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Rus lider Putin bu karar sonrasında ordusuna bölgeye girme talimatı verdi. Ukrayna ise dünyaya çağrıda bulundu, ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Rusya'ya yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

BUGÜN TELEFONDA KONUŞACAKLAR

Bu gelişmeler yaşanırken gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında gerçekleşecek görüşmeye çevrildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini doğruladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gazetecilerle yaptığı röportajda, krizle ilgili NATO'nun artık tavrını belirlemesi gerektiğini söyleyip Rusya lideri Putin ile telefon diplomasisini de sürdüreceklerini ifade etti.

UKRAYNA'DA OHAL İLAN EDİLDİ

Öte yandan Ukrayna hükümeti, yaşanan çatışmalarda 1 askerinin hayatını kaybetmesi sonrasında bu iki bölge dışında kalan topraklarında bir ay süreyle OHAL ilan etti. Ukrayna, Rusya'daki vatandaşlarına da çağrıda bulunarak ülkeyi terk etmelerini istedi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukraynalıların Rusya'ya seyahat etmemelerini ve bu hali hazırda Rusya'da bulunan vatandaşlarının buradan ayrılmalarını talep etti.