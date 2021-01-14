Son Dakika! KPSS Yerleştirme Sonuçları açıklandı! KPSS Yerleştirme Sonuçları sorgulama!
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Son Dakika! KPSS Yerleştirme Sonuçları açıklandı! KPSS Yerleştirme Sonuçları sorgulama!

14.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:39
Son Dakika! KPSS Yerleştirme Sonuçları açıklandı! KPSS Yerleştirme Sonuçları sorgulama!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığı duyurdu. KPSS Yerleştirme Sonuçları sorgulama! KPSS Yerleştirme Sonuçları nasıl öğrenilir?

Adayların merakla beklediği ve ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından sonuçları duyurulan KPSS Yerleştirme Sonuçları sorgulama! KPSS Yerleştirme Sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile açıklamalarda bulundu.

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Ocak 2021 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

KPSS ATAMA İŞLEMLERİ

KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, kamu kurumları ÖSYM sistemi üzerinden, kurumlarına yerleşen aday/adaylara ilişkin bilgileri edinecektir. Tercih Kılavuzu hükmü gereğince yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecekti

Daha sonrasında Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 25' inci maddesi doğrultusunda kurumlar "Atamaya Yetkili" amirin onayı ile 5 kişiden oluşan sınav değerlendirme komisyonu kuracaklardır.

KPSS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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