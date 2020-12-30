SON DAKİKA | KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS tercih tarihleri için bekleyen yüz binlerce memur için bugün büyük gün! KPSS sınavına giren adaylar bugün KPSS-2020/2 tercih kılavuzunu bekliyor! Kamu Kurum ve Kuruluşların kadro ve pozisyonlarına 2. yerleştirme kılavuzunun yayınlanmasının hemen ardından tercihler yapılacak! KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS 2020/2 tercih kılavuzu

Beklenen gün geldi! Binlerce kişinin sorduğu KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı soruları bugün cevap bulacak! KPSS 2020/1 tercih zamanında Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans alanlarında kadro alımları yapılmıştı. Yüz binlerin merak ettiği açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk açıklamasında KPSS 2020/2 tercihlerinin ne zaman başlayacağını duyurdu. Bu açıklamaya göre KPSS 2020/2 tercihleri 30 Aralık 2020'de başlayacak. KPSS 2020/2 tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından yayınlandıktan hemen sonra tercihler başlayacak!

KPSS 2020/2 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS 2020/2 tercih kılavuzu henüz açıklanmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,KPSS-2020/2 tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacağı duyurdu. Buna göre KPSS 2020/2 tercih kılavuzu bugün yayınlanacak. Tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından işlemlerin başlaması bekleniliyor.

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, KPSS-2020/2 yerleştirme taleplerinin Kamu E-uygulama üzerinden elektronik ortam üzerinden alındığını belirtti ve gerekli incelemelerin tamamlanmasıyla tercih kılavuzunda ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderileceğini de ekledi.

KPSS-2020/2 Kamu Personeli yerleştirme aday tercih işlemleri 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 arasında yapılacak. "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Bakanlık koordinasyonunda tüm işlemler yürütülecek.