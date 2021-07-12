Son Dakika | Köylerdeki yatırımları inceledi
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Son Dakika | Köylerdeki yatırımları inceledi

Son Dakika | Köylerdeki yatırımları inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri: Çavdarhisar Kaymakam Armağan Yazıcı, İlçe Özel İdare Müdürü İsmail Kaynar ile birlikte, Susuzkaya ve Çamköy ziyaretinde bulundu.

Çavdarhisar Kaymakam Armağan Yazıcı, İlçe Özel İdare Müdürü İsmail Kaynar ile birlikte, Susuzkaya ve Çamköy ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Yazıcı, yaptığı açıklamada, "Susuzkaya Köyünde KÖYDES kapsamında yapılan içme suyu depo onarım işini yerinde inceledik. Önemli bir hizmeti bitirmek üzereyiz. Çamköy ziyaretimizde yapılması planlanan parke taşı yatırımını inceledik. Köydeki vatandaşlarla sohbet ederek istek ve taleplerini dinledik" dedi. - KÜTAHYA

Son Dakika | Köylerdeki yatırımları inceledi
Son Dakika | Köylerdeki yatırımları inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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