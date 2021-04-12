Son dakika! Kovid-19 nedeniyle gezemediği sokaklardaki tarihi cami ve konakların maketlerini yapıyor

Son dakika haber: Kütahya'da yaşayan İbrahim Güneş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenmemek için vaktini geçirdiği evinde yaptığı kente ait tarihi cami ve konakların maketleri gerçeğini aratmıyor.

Kütahya'da yaşayan İbrahim Güneş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenmemek için vaktini geçirdiği evinde yaptığı kente ait tarihi cami ve konakların maketleri gerçeğini aratmıyor.

Kovid-19'un kendisine ve ailesine bulaşmasından çekinen 58 yaşındaki işçi emeklisi İbrahim Güneş, zorunlu haller dışında çıkmadığı evinin bir odasında maket yapmaya karar verdi. Güneş, önce resmettiği evinin, sunta, plastik levha, karton, el işi kağıtları ve bitki parçalarını kullanarak maketini yaptı.

Daha sonra evinin karşısında bulunan ve dış yüzeyi tamamen seramik kaplı Çinili Cami'nin maketini yapan İbrahim Güneş, Kovid-19 nedeniyle sokaklarında gezemediği kente ait 12 cami ve konağın maketini oluşturdu.

Salgın sürecinde evinin 7 metrekarelik bir odasını sanat atölyesine çeviren Güneş, Kütahya'nın simgelerinin maketlerini yapmayı sürdürüyor.

"Bu dönem içinde kendime bir uğraş bulmak istedim"

Güneş, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle tedbir almak için evden zorunlu haller dışında çıkmadığını söyledi.

Evde kaldığı günlerde kendisine uğraş aradığını anlatan Güneş, şöyle konuştu:

"Salgın nedeniyle yaklaşık bir senedir evdeyiz. Evde olduğum bu dönem içinde kendime bir uğraş bulmak istedim. Ne yapabilirim diye düşünürken maket yapmak aklıma geldi. Önce kendi evimi resmedip, maketini yaptım. Bunun ardından evimin hemen karşısında yer alan ve kentin önemli simgelerinden olan Çinili Cami'nin maketini yaptım. Çinili Cami maketinin ardından şehrimizin birçok tarihi camisi, konağı, müzesi var, onların da maketlerini yaptım."

Güneş, Kütahya'nın tarih ve kültür zengini bir şehir olduğunu ve yaptığı maketlerin de genellikle tarihi camilerden oluştuğunu dile getirdi.

Yaptığı maket çalışmaları sayesinde evde canının sıkılmadığına değinen Güneş, "Bu sayede çok fazla sokağa çıkmıyorum. Çünkü uğraştığım bir hobim oldu. Böylelikle evde kalarak hem kendimi hem ailemi virüsten korumuş oluyorum." dedi.

Güneş, maketlerini evinin bir odasında sergilediğini belirterek, salgının sona ermesinin ardından herkesin gelip görebileceği bir alanda sergi açmak istediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan