Son dakika: Kosova Meclisi, Sırbistan'daki referandumun Kosova'da da yapılabilmesini engelleyen kararı onayladı

Son dakika haberine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Meclis oturumu Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin konuşması Kosova Meclisinde yapılan oylamada, Sırbistan'ın 16 Ocak'ta gerçekleştireceği anayasa değişikliği referandumunun Kosova'da da yapılabilmesini engelleyen meclis kararı onaylandı.