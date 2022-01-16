Son dakika: Kosova Meclisi, Sırbistan'daki referandumun Kosova'da da yapılabilmesini engelleyen kararı onayladı
AA / Erkin Keçi - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Meclis oturumu Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin konuşması Kosova Meclisinde yapılan oylamada, Sırbistan'ın 16 Ocak'ta gerçekleştireceği anayasa değişikliği referandumunun Kosova'da da yapılabilmesini engelleyen meclis kararı onaylandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Meclis oturumu
Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin konuşması Kosova Meclisinde yapılan oylamada, Sırbistan'ın 16 Ocak'ta gerçekleştireceği anayasa değişikliği referandumunun Kosova'da da yapılabilmesini engelleyen meclis kararı onaylandı. 120 koltuklu mecliste 76 milletvekili evet oyu kullanırken, hayır ve çekimser oy kullanılmadı.