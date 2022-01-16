Son dakika: Kosova Meclisi, Sırbistan'daki referandumun Kosova'da da yapılabilmesini engelleyen kararı onayladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Kosova Meclisi, Sırbistan'daki referandumun Kosova'da da yapılabilmesini engelleyen kararı onayladı

AA / Erkin Keçi - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Meclis oturumu Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin konuşması Kosova Meclisinde yapılan oylamada, Sırbistan'ın 16 Ocak'ta gerçekleştireceği anayasa değişikliği referandumunun Kosova'da da yapılabilmesini engelleyen meclis kararı onaylandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Meclis oturumu

Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin konuşması Kosova Meclisinde yapılan oylamada, Sırbistan'ın 16 Ocak'ta gerçekleştireceği anayasa değişikliği referandumunun Kosova'da da yapılabilmesini engelleyen meclis kararı onaylandı. 120 koltuklu mecliste 76 milletvekili evet oyu kullanırken, hayır ve çekimser oy kullanılmadı.

Son dakika: Kosova Meclisi, Sırbistan'daki referandumun Kosova'da da yapılabilmesini engelleyen kararı onayladı

Son dakika: Kosova Meclisi, Sırbistan'daki referandumun Kosova'da da yapılabilmesini engelleyen kararı onayladı

Son dakika: Kosova Meclisi, Sırbistan'daki referandumun Kosova'da da yapılabilmesini engelleyen kararı onayladı

Antalya'da Ocak ayı ortasında deniz keyfi

Antalya'da Ocak ayı ortasında deniz keyfi
AA / Erkin Keçi - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Son dakika haberine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Meclis oturumu Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin konuşması Kosova Meclisinde yapılan oylamada, Sırbistan'ın 16 Ocak'ta gerçekleştireceği anayasa değişikliği referandumunun Kosova'da da yapılabilmesini engelleyen meclis kararı onaylandı.

title