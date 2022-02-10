Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsü atlatmasından sonra yaptığı ilk açıklamasında "Allah'a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı" dedi. Eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında da bilgi veren Erdoğan, "Eşim Emine Erdoğan Hanımefendi de hamdolsun hastalığı çok hafif belirtilerle geçiriyor. İnşallah kendisinin de testlerinin kısa süre içinde negatif çıkmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz hafta cumartesi günü eşiyle birlikte Kovid-19'un Omicron varyantına yakalandığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son iki gündür yaptırdığı testler negatife döndü.
Koronavirüsü atlatmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Allah'a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı. Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın…" dedi.
Eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında da bilgi veren Erdoğan, "Eşim Emine Erdoğan Hanımefendi de hamdolsun hastalığı çok hafif belirtilerle geçiriyor. İnşallah kendisinin de testlerinin kısa süre içinde negatif çıkmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Açıklamalarının devamında Erdoğan, "Hastalığın seyrini hassasiyetle takip eden sağlık ekibimize teşekkür ediyor, bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Allah yardımcıları olsun. Rabbim'den tüm hastalarımıza en kısa zamanda acil şifalar diliyorum." açıklamalarında bulundu.