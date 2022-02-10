Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü eşiyle birlikte Kovid-19'un Omicron varyantına yakalandığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son iki gündür yaptırdığı testler negatife döndü.

DUA VE MESAJLARIYLA DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Koronavirüsü atlatmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Allah'a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı. Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın…" dedi.

EMİNE ERDOĞAN, HAFİF BELİRTİLERLE GEÇİRİYOR

Eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında da bilgi veren Erdoğan, "Eşim Emine Erdoğan Hanımefendi de hamdolsun hastalığı çok hafif belirtilerle geçiriyor. İnşallah kendisinin de testlerinin kısa süre içinde negatif çıkmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

"TÜM HASTALARIMIZA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"

Açıklamalarının devamında Erdoğan, "Hastalığın seyrini hassasiyetle takip eden sağlık ekibimize teşekkür ediyor, bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Allah yardımcıları olsun. Rabbim'den tüm hastalarımıza en kısa zamanda acil şifalar diliyorum." açıklamalarında bulundu.