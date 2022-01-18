Son dakika! Koronavirüse yakalanan 18 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti
Gelen son dakika haberlerine göre Yalova'da 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Doğa Ayşe Gülmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
YALOVA (İHA) - Yalova'da 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Doğa Ayşe Gülmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Yalova Esvet Sabri Aytaşman Özel Eğitim Meslek Okulu 12.sınıf öğrencisi Doğa Ayşe Gülmez, Kovid-19 nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Gülmez, 18 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Gazeteci Gökhan Gülmez'in kızı olan Gülmez'in cenazesi bugün öğle namazı sonrasında Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığında defnedilecek - YALOVA