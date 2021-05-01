Son dakika... Koronavirüse karşı farkındalık oluşturmak için şarkı bestelediler
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Son dakika... Koronavirüse karşı farkındalık oluşturmak için şarkı bestelediler

Son dakika... Koronavirüse karşı farkındalık oluşturmak için şarkı bestelediler
Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde müzisyen iki arkadaş, koronavirüs ve kısıtlamalar konularında farkındalık oluşturmak için şarkı besteledi.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde müzisyen iki arkadaş, koronavirüs ve kısıtlamalar konularında farkındalık oluşturmak için şarkı besteledi.

Gölcük ilçesi Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi'nde yaşayan müzisyenler Serhat Coşkun ve Murat Kumru, koronavirüsle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak ve kısıtlamaların önemine dikkat çekmek için şarkı besteledi. Aynı zamanda müzik öğretmenliği de yapan Coşkun ve Kumru'nun bestelediği 'Dışarıya çıkma yasak var' isimli şarkı, sosyal medyada paylaşılmasının ardından takipçilerin ilgi odağı oldu. Dinleyenleri eğlendirerek farkındalık yaratmak istediklerini söyleyen müzisyenler şarkıda, koronavirüs sürecinde yaşanan zorluklardan eğlenceli bir şekilde bahsediyor. 

'FARKINDALIĞI EĞLENCELİ BİR ŞEKİLDE İNSANLARA BİLDİRMEK İSTEDİK' İnsanların evlerinden çıkmaması için böyle bir şarkı bestelediklerini söyleyen Serhat Coşkun, "Biz müzisyenler olarak insanlara sosyal farkındalık oluşturmak adına farklı bir hareket yapmamız gerekiyordu. Çünkü biz de yaklaşık 400 gündür sahne yapamıyoruz. İnsanların, Covid'i yenebilmemiz için evlerinden çıkmaması gerekiyor. İnsanlar evlerinden çıkmasın diye biz de böyle eğlenceli bir şarkı yaptık. Farkındalığı eğlenceli bir şekilde insanlara bildirmek istedik. Bu şekilde 'Dışarıya çıkma yasak var' adında bir beste yaptık. İçerik olarak pandeminin ilk zamanlarındaki gibi kapıya ekmekçinin geldiğinden bahsettik. Haberlere umut bağladığımızdan bahsettik. İnsanların evlerinde mutsuz olduğunu fark edip, onları mutlu edebilmek için böyle bir şarkı yaptık" dedi.'ŞARKI, HERKESİN EVDEKİ DURUMUNU ANLATIYOR' 

İnsanların evlerine kapandıklarında oluşan melankoli duygusunu kırmak istediklerini belirten Murat Kumru, "İlk önce koronavirüs ilk ortaya çıktığında bir beste yapmıştık. İnsanlara farkındalık yaratmayı amaçladık. Koronanın ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmak istedik. Ama insanların kendince korunarak bu hastalığı yenebileceklerini gösterebilmek amaçlı bir şarkı yaptık. Ardından yasakların gelmesiyle birlikte, herkes evinde belli bir süreyle kapalı olduğu için, insanlara mesaj vermek amacıyla bu şarkıyı ortaya çıkardık. Şarkı, aslında sosyal bir şarkı. Herkesin evdeki durumunu anlatıyor. Çünkü herkes evine kapanıp, televizyon, haber, sosyal medya gibi şeylerle günlerini geçiriyorlar. Açıkçası bir melankoli oluşuyor. Belki bu şarkı da onlar için bir umut olur" diye konuştu. 


Son dakika... Koronavirüse karşı farkındalık oluşturmak için şarkı bestelediler
Son dakika... Koronavirüse karşı farkındalık oluşturmak için şarkı bestelediler
Son dakika... Koronavirüse karşı farkındalık oluşturmak için şarkı bestelediler
Son dakika... Koronavirüse karşı farkındalık oluşturmak için şarkı bestelediler
Son dakika... Koronavirüse karşı farkındalık oluşturmak için şarkı bestelediler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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