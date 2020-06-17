Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de
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Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs vefatlarında vakalara göre en yüksek ölüm olan ilin Gümüşhane, en düşük ilin ise Kilis olduğunu söyleyen Bakan Koca, il il ortalama vaka sayılarını da paylaştı.

17.06.2020 19:52 | Son Güncelleme: 17.06.2020 20:52

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs vefatlarında vakalara göre en yüksek ölüm oranına sahip olan ilin Gümüşhane, en düşük ilin ise Kilis olduğunu söyleyen Bakan Koca; Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 10 kentin aylık, haftalık ve son 3 günlük ortalama vaka sayılarını paylaştı.

10 İLİMİZİN ORTALAMA VAKA SAYILARI

Bakan Koca'nın ortalama vaka sayılarını açıkladığı iller şu şekilde:

Son bir ayda Ankara'da günlük ortalama vaka sayısı 127, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 155. Son 3 günde ortalama vaka sayısı 177.

Son bir ayda İstanbul'da ortalama vaka sayısı 653. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 620. Son 3 günde ortalama vaka sayısı 616. Son gün vaka sayısı 700'ü geçti.

Son bir ayda İzmir'de günlük ortalama vaka sayısı 32. Son bir haftada günlük ortalama sayısı38. Son 3 günde ortalama sayısı 34.

BURSA, KOCAELİ VE KONYA'DA ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Son bir ayda Bursa'da günlük ortalama vaka sayısı 34. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 84. Son 3 günde ortalama vaka sayısı 93. Son gün 100'e kadar çıkmış oldu. Bursa'da vaka sayılarında artış oldu.

Son bir ayda Kocaeli'de günlük ortalama vaka sayısı 78. Son bir haftada ortalama vaka sayısı 91. Son 3 günde ortalama vaka sayısı 113. Artış devam ediyor.

Son bir ayda Konya'da günlük ortalama vaka sayısı 41. Son bir haftada ortalama vaka sayısı 73. Son 3 günde ortalama vaka sayısı 88. Artış devam ediyor.

KAYSERİ, ŞANLIURFA VE VAN'DA DURUM DAHA KONTROLLÜ

Son bir ayda Kayseri'de günlük ortalama vaka sayısı 14. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 25. Son 3 günde ortalama vaka sayısı 28. Kayseri'de durum daha kontrollü.

Son bir ayda Şanlıurfa'da günlük ortalama vaka sayısı 25. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 42. 3 günde ortalama vaka sayısı 43. Daha kontrollü olduğunu söyleyebiliriz.

Son bir ayda Van'da günlük ortalama vaka sayısı 7. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 14. Son 3 günde ortalama vaka sayısı ise 14. Daha kontrollü denilebilir.

Son bir ayda Diyarbakır'da günlük ortalama vaka sayısı 58. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 81. Son 3 günde ortalama vaka sayısı 87. Son gün 100'lere yaklaştı.

Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de

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