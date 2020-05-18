Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23-24-25 ve 26 Mayıs tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı dolayısıyla 81 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, açıklamalarıyla "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna da cevap vermiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

81 İLDE 4 GÜN BOYUNCA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK"

"Arefe gününden bayramın son gününe kadar 23-26 Mayıs'ta 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

15 İL İÇİN GEÇERLİ OLAN SEYAHAT KISITLAMASI 15 GÜN SÜREYLE UZATILMIŞTIR

15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. Cezaevlerinde bir süredir yapılmayan kapalı görüşleri belirli sınırlandırmalar ve tedbirler eşliğinde Haziran ayında yeniden başlatıyoruz."

YENİ ALINAN KARARLAR

Yeni normalleşme adımları şunlar:

Arife gününden bayramın son gününe kadar 23-24-25-26 Mayıs'ta 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

24 Mayıs Pazar saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabileceklerdir. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek.

CAMİLER KISMEN AÇILIYOR

29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz.

15 İLDE SEYAHAT SINIRLAMASI UZATILDI

15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır.

OKULLARDA EĞİTİM YILI SONA ERDİ

Eğitim-öğretim yılı sona erdirildi. Yeni eğitim-öğretim yılı eylül ayında başlayacaktır.

60 BİN MAHKUMUN İZİN SÜRESİ UZATILDI

Açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır.

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