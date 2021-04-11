Son dakika! Koronavirüs tedavisi gören öğretmen, yaşamını yitirdi
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Son dakika! Koronavirüs tedavisi gören öğretmen, yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKÇAY - Haberler | Güncel
Son dakika! Koronavirüs tedavisi gören öğretmen, yaşamını yitirdi

Son dakika habere göre KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde, Dereköy İlk ve Ortaokulu'nda Müdür Yardımcılığı yapan 2 çocuk babası öğretmen Yakup Sevinç (47), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde, Dereköy İlk ve Ortaokulu'nda Müdür Yardımcılığı yapan 2 çocuk babası öğretmen Yakup Sevinç (47), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Hisarcık ilçesindeki Dereköy İlk ve Ortaokulu'nda Müdür Yardımcılığı yapan Yakup Sevinç, 10 gün önce Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastanedeki 3 günlük tedavinin ardından taburcu olan öğretmen Sevinç, karantina süresinin bitimine 1 gün kala evinde fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yakup Sevinç, doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Müdür Yardımcısı Yakup Sevinç, ilçeye bağlı Dereköy de toprağa verilirken, Hisarcık Milli Eğitim Müdürlüğü internet sayfası üzerinden başsağlığı mesajı yayınlayarak, "İlçemize bağlı Dereköy İlk-Orta Okulu Müdür Yardımcımız Yakup Sevinç'i genç yaşta kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz. Eğitim camiamızın başı sağ olsun" denildi. Öğretmen Sevinç'in ölümü eğitim camiası olmak üzere tüm ilçede üzüntüyle karşılandı.


Son dakika! Koronavirüs tedavisi gören öğretmen, yaşamını yitirdi
Son dakika! Koronavirüs tedavisi gören öğretmen, yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKÇAY

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