Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü
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Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü

07.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:01

Son dakika! Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre koronavirüs salgınında yakın temasta olanların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü.

Sağlık Bakanlığı tarafından yakın temaslıların karantina süresine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemeler ülkemiz tarafından anlık olarak takip edilmekte ve rehberlerimize entegre edilmektedir" denildi.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yakın temaslılar 10 gün boyunca karantinada kalır. Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 10. günün sonunda biter. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler.

"7. GÜNÜN SONUNDA KARANTİNA SONLANDIRILABİLİR"

Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda karantina sonlandırılabilir. PCR testi, ancak kapasitenin uygun olduğu durumlarda, en erken 5. günden sonra evde numune alınarak yapılabilir. PCR testi negatif çıkan ve semptom gelişmeyen kişilerde 7. günün sonunda karantina sonlandırılır.

"ÇALIŞANLARIN 8. GÜNDE İŞE GERİ DÖNÜŞLERİ SAĞLANABİLİR"

Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8. günde işe geri dönüşleri sağlanabilir. Bu uygulama yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşam alanlar) bakım verilen alanlarda uygulanmaz. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler"

"4 METREKAREYE 1 KİŞİ"

Öte yandan açıklamada "Pandemi döneminde hastalık yayılımının ve yakın temasın azaltılması amacıyla iş yerleri iyi havalandırması olan, 4 metrekareye 1 kişi çalışılacak alanlar şeklinde düzenlenmelidir" uyarısı da yapıldı.

Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü
Haber Yorumları (3)
RAPOR PARASI ÖDEMEK ZOR GELİR DEVLETE: ya olay bu net
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BU NEDİR YA: ya bırakın o zaman direk dışarı çıksın pozitifliler bu kadar da gevşek bir tutum olamaz ya
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FAKO: Arttırılması gerekirken düşürülmesi ilginc
Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
500
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