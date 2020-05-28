Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
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Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı

Son dakika: Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre; koronavirüs salgınında 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8 oldu. Bu oran İngiltere'de 14,1. İtalya'da 14,3. Fransa'da 15,5. ABD'de ise 5,9 olarak göze çarpıyor.

28.05.2020 13:52 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:10

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınındaki ölüm oranlarına ilişkin resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerini paylaşan Koca, Türkiye'deki ölüm oranının 2.8 olduğunu belirtti. Türkiye'nin dünya devi olarak gösterilen ülkelere nazaran ölüm oranındaki başarısı dikkat çekti.

TÜRKİYE DÜNYA DEVLERİNDEN DAHA BAŞARILI

Koca, ABD Dışişleri Eski Bakan Yardımcısı Matthew Bryza'nın açıklamalarına dayandırdığı paylaşımında, "Ölüm oranları da Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere'de 14,1. İtalya'da 14,3. Fransa'da 15,5. ABD'de ise 5,9" ifadelerini kullandı.

MATTHEW NE DEDİ?

ABD'nin eski Avrupa-Avrasya ilişkilerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, düşünce kuruluşu Atlantic Council'de kaleme aldığı yazıda Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinden övgüyle söz etti.

Türkiye'de koronavirüsle birlikte büyük bir sağlık felaketi yaşanmasını beklendiğini ancak aksine salgına karşı başarılı bir politika yürütüldüğünü söyleyen Bryza izlenimlerini paylaştı.

Bryza, "Madrid, Lombardiya veya New York'tan farklı olarak, Türkiye'nin sağlık sistemi Kovid-19 karşısında yenik düşmedi. Dahası, Türkiye ekonomisi ABD ve Avrupa'nın çoğunda görülen yıkıcı etkilerden korundu." ifadelerini kullandı.

Matthew Bryza'nın yazısından satır başları:

Mart ayının başında, Türkiye'de tam bir sağlık felaketinin olmasını bekliyordum. Kimse COVID-19'u ciddiye almıyor gibiydi; işimdeki ve sosyal çevrelerimdeki neredeyse hiç kimse, yeni koronavirüsün İran'a, İtalya ve İspanya'ya yayılan yıkıcı etkisiyle ilgilenmiyordu. Ve ilk başta korkularım doğru çıktı. Türkiye'de vakalar artmaya başladı sosyal medyada hastalara yeterli yatak olmadığını dair dedikodular yayılıyordu. Ancak Türk hükümeti Nisan ayında ilk koronavirüs vakasının resmi olarak açıklanmasından önce pandemi ile mücadele için 229 sayfalık bir plan yayınlamıştı.

"ANKARA PLANA SIKICA BAĞLIK KALDI"

Virüs Türkiye'de etkisini göstermeye başladığı andan itibaren Ankara bu plana sıkıca bağlı kaldı. Yaşlılara ve gençlere sokağa çıkma yasakları ile bazı illerde seyahat yasakları uygulamaya kondu.

"TÜRK EKONOMİSİ VİRÜSE YENİLMEDİ"

Madrid, Lombardiya veya New York'tan farklı olarak, Türkiye'nin sağlık sistemi COVID-19 karşısında yenik düşmedi. Dahası, Türkiye ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'nın çoğunda görülen yıkıcı etkilerden korundu.

"ORANLAR ANKARA'NIN BAŞARISINI ORTAYA KOYUYOR"

Ölüm oranları da Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'deki ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere'de 14,1 , İtalya'da 14,3 , Fransa'da 15,5, ABD'de ise 5,9.

KOCA'YA ÖVGÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca netliği, şeffaflığı ve güvenilirliği ile muhalifler de dahil olmak üzere herkesten yüksek puan aldı.

"TRUMP, ERDOĞAN'DAN BİR ŞEYLER ÖĞRENEBİLİR"

Türkiye koronavirüsü kontrol altında alırken ekonomiyi de açık tutmanın bir yolunu bulmuş olsa da hala atılacak adımlar var. ABD Başkanı Donald Trump, Erdoğan'a hayranlığı da dikkate alındığında, Ankara'daki mevkidaşından bir şeyler öğrenebilir.

Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı

Güncel Manşet

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