Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı Son dakika: Koronavirüs, dünyanın en büyük sağlık örgütü olan ve salgınla mücadelede etkin rol oynayan Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı. Örgüt Sözcüsü Christian Lindmeier, iki çalışanlarının test sonuçlarının pozitif çıktığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kurumun iki çalışanına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaştığını açıkladı. Buna göre, DSÖ çalışanlarına yapılan testlerde, en az iki kişinin sonucu pozitif çıktı.

KURUM SÖZCÜSÜ AÇIKLADI

Kurumun sözcüsü Christian Lindmeier, "İki çalışan ofislerinde değildi; belirtileri evlerinde göstermeye başladılar ve COVID-19 testleri pozitif çıktı. Dolayısıyla iki teyit edilmiş vakamız var" dedi.

TOPLAM ÖLÜ SAYISI 7 BİN 166

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs, 7 bin 166 insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Dünya üzerinde 180 bin aşkın vakanın görüldüğü ölümcül salgından en fazla etkilenen ülkeler Çin, İtalya ve İran oldu. Öte yandan 80 bine yakın insan tedavi edilerek sağlığına kavuştu.