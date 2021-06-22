Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi

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Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırının 25'e indiğini açıkladı. Programa dahil olan vatandaşlar, yarından itibaren randevu alabilecekler.

Ülkemizde 14 Ocak'tan bu yana devam eden aşı çalışmaları son sürat devam ediyor. Çin Sinovac, Alman-ABD ortaklığında geliştirilen BioNTech ve Rus Sputnik aşıları ile sonbaharı rahat bir şekilde karşılamak hedefleniyor.

Bu kapsamda her geçen gün farklı meslek gruplarına aşı randevusu açıldı, vatandaşlar için yaş sınırı kademeli olarak düşürüldü. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile aşılamada 30 olan yaş sınırının 25'e düştüğünü duyurdu.

"GENÇLİK, SALGINA KARŞI HAREKETE GEÇSİN"

Koca'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 25'E İNDİ. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin."



AŞILAMADA SON DURUM

Türkiye'de toplam yapılan aşı doz sayısı 43 milyonu geçti. 1. doz uygulanan kişi sayısı 28.478.811 olurken, 2. doz olanların sayısı ise 14.533.439 olarak açıklandı.